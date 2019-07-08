В Гомеле на пожаре спасли двух братьев

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в квартире по ул.Чонгарской дивизии спасли двух братьев, эвакуировали их соседей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксений Шингирей.

Информация о пожаре в одной из комнат на первом этаже двухэтажного дома поступила 7 июля в 16.38. "Хозяйка квартиры - пенсионерка, которая проживает в другом месте. Здесь жили ее сыновья 1982 и 1988 годов рождения, оба неработающие. Их спасатели вынесли из горящей комнаты через окно. По внешним признакам мужчины были в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в управлении.

Младший брат с диагнозом "термический ожог 1,2,3-й степени (2% тела) обеих голеней стоп" госпитализирован.

Также из квартир второго этажа эвакуировали троих человек, в том числе ребенка 2015 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

Пожар был локализован и ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС