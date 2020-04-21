21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на пожаре спасли двух пенсионерок, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в квартире жилого дома на улице Барыкина поступила спасателям Гомельского районного отдела по ЧС 20 апреля в 23.24. Когда прибыли подразделения, из квартиры на 3-м этаже шел дым.

В жилой комнате спасатели обнаружили хозяйку квартиры и ее двоюродную сестру. "Со слов женщин, после обнаружения возгорания они не смогли выйти, так как потеряли ключи ", - рассказали в областном управлении.

Женщин осмотрели работники скорой медицинской помощи, в госпитализации они не нуждались.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-