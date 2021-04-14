14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на пожаре спасли женщину и троих детей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Тревожный звонок о пожаре в квартире на бульваре Газеты "Гомельская правда" поступил спасателям 13 апреля около 17 часов.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили сильное задымление в однокомнатной квартире на втором этаже кирпичной семиэтажки. Хозяин квартиры, 39-летний мужчина, по словам соседей, характеризуется положительно. На момент возникновения пожара он находился на работе.

Из дома эвакуировали женщину и троих несовершеннолетних. Пожар ликвидировали. Повреждено имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото МЧС