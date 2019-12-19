В Гомеле на Речицком проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Гомеле произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Девушка-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "Мерседес", двигалась в левой полосе по Речицкому проспекту со стороны улицы Объездной. В соседней полосе автомобилем "Джип Гранд Чероки" управлял ее супруг 1978 года рождения.

При включении разрешающего сигнала светофора оба начали движение и пересекли перекресток. Однако девушка не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем супруга. От удара тот выехал за пределы проезжей части. "Мерседес" отбросило на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилями "БМВ" и "Опель".

Девушка-водитель была доставлена в больницу. После осмотра и оказания медпомощи она отпущена домой. А вот у водителя "БМВ", также обратившегося за медпомощью, обнаружены признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование показало более 1 промилле алкоголя в крови.

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ, работники МЧС, медики.

Проводится проверка.-0