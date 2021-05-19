В Гомеле на реке подросток перевернулся на байдарке

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасли 15-летнего подростка, который перевернулся на байдарке на реке Сож, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел утром 18 мая. Парень был на тренировке по академической гребле, следовал за тренером на байдарке. В 300 м от берега подросток не удержал равновесие, байдарка опрокинулась, и он оказался в воде. Мальчик был в спасательном жилете.

Происшествие увидели работники ОСВОДа, по тревоге к пострадавшему вышел катер со спасателями, которые помогли подростку выбраться из воды. Госпитализация ему не потребовалась.-0-