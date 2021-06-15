В Гомеле на троих молодых людей возбудили уголовное дело за сожжение госфлага

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники гомельского управления ГУБОПиК установили молодых людей, которые сожгли в костре флаг Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
В прошлом году в одном из деструктивных телеграм-каналов появились кадры, где две девушки и парень бросили в костер госфлаг. Пока он горел, молодые люди смеялись и под конец видео выкрикнули "Жыве Беларусь!".
На днях оперативники гомельского управления ГУБОПиК установили участников ролика. Официантке, консультанту и программисту из областного центра от 21 до 22 лет. Милиционерам они не пояснили причину своего поступка. Следователи возбудили уголовное дело за надругательство над Государственным флагом Беларуси.-0-