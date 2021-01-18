В Гомеле на заводе "Центролит" горела компрессорная

Фото Гомельского областного УМЧС
18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На заводе "Центролит" в Гомеле горела компрессорная, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в здании цеха ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит" поступило в службу спасения 17 января в 21.08. К прибытию спасателей открыто горела кровля здания компрессорной по ул.Барыкина, пристроенной к литейному цеху.
Спасатели ликвидировали возгорание. При пожаре уничтожена кровля компрессорной, поврежден компрессор. Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен, уточнили в областном управлении.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-