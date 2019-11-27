В Гомеле на зебре легковушка сбила 7-летнюю девочку и ее мать

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковой автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 32-летнюю женщину и 7-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 26 ноября примерно в 18.30 на улице Б.Царикова. Наезд совершил 54-летний водитель "Рено".
Девочку госпитализировали в травматологическое отделение областной детской клинической больницы, ее мать после осмотра и оказания медпомощи отпустили домой.
Проводится проверка.-0-