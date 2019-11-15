В Гомеле наградили спасателя, вынесшего из горящего дома трех человек

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле наградили спасателя, который в свой выходной вынес трех человек из горящего дома в Петриковском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

В деревне Куритичи 9 ноября едва не произошла трагедия. Командир отделения пожарно-аварийного поста №14 Петриковского РОЧС Алексей Ерш хорошо помнит подробности той ночи. "Ехал с другом на автомобиле и увидел, что горит крыша дома на соседней улице. Когда приблизились, оценил ситуацию и передал информацию о пожаре по 101. Подбежал ближе: горела пристройка дома с входными дверями. Вошел через окно. Повезло: в первой же комнате нашел двух человек и помог им выбраться на свежий воздух. Услышал, что в соседнем задымленном помещении задыхается мужчина. Вернулся туда через окно и вынес пострадавшего на улицу", - рассказал спасатель. По его словам, в тот момент страха или сомнений не было, просто делал свою работу.

26-летний Алексей Ерш служит в МЧС с 2013 года. В торжественной обстановке почетную грамоту и подарок от ведомства спасателю вручил начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский. Он поблагодарил бойца за отважный поступок.

"Профессия спасателя всегда сопряжена с риском, требует предельной организованности и знания своего дела. Своим примером Алексей Ерш в очередной раз доказал, что избранная им и его коллегами профессия - не просто работа, а образ жизни, состояние души человека. Когда увидел горящий дом, нашел в себе храбрость и мужество войти через окно, обнаружил там хозяина дома, его супругу и сына, помог сохранить им жизнь. Тот дом сгорел дотла", - подчеркнул Сергей Дичковский.

С начала года в Гомельской области произошло 843 пожара, на которых погибли 60 человек, спасены 89.-0-