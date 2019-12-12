В Гомеле напавшего на квартиросдатчицу иностранного студента приговорили к 13 годам колонии

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским областным судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего иностранного студента, обвиняемого в покушении на убийство и краже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облсуда.

Как сообщалось, 20 марта студент-второкурсник договорился о встрече с хозяйкой съемной квартиры, чтобы передать деньги за проживание. Встретились на автостоянке на ул.Новополесской областного центра. "Разговор об оплате проходил в авто девушки. Студент сидел на переднем пассажирском сиденье и неожиданно ударил ее ножом в шею. Девушка вышла из автомобиля и побежала в сторону оживленного перекрестка. Молодой человек догнал ее и много раз ударил ножом", - рассказали в УСК. Призывы о помощи услышали прохожие, которые вызвали скорую помощь и милицию. Студент вернулся к авто, похитил оттуда сумку девушки и скрылся. Вскоре его задержали.

"С особой жестокостью парень нанес девушке не менее 12 ударов ножом по различным частям тела. Он хотел избавиться от затрат по возмещению платы за пользование жильем", - уточнили в суде.

Приговором суда студент признан виновным в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, из корыстных побуждений. На основании ч.1 ст.14, п.п.6,12 ч.2 ст.139 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Также он признан виновным в краже и на основании ч.1 ст.205 УК ему назначено наказание в виде трех месяцев ареста. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно он приговорен к 13 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также постановлено взыскать с молодого человека в пользу потерпевшей Br60 тыс. в качестве возмещения морального вреда и Br630 - материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-