В Гомеле наркодилеры хранили психотропы в дезодоранте

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4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Советского РОВД Гомеля при поддержке бойцов Гомельского ОМОНа задержали двух дилеров интернет-магазина по продаже психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

21-летний гомельчанин и 19-летняя жительница Петрикова работали наркокурьерами. На съемной квартире в Гомеле они фасовали товар, затем распространяли его через закладки в областном центре и Калинковичах.

Бойцы наркоконтроля при обыске обнаружили в квартире дезодоранты. В одном из флаконов хранились готовые для продажи закладки. Перед задержанием девушка пыталась избавиться от них и выбросить в мусорное ведро. По заключению экспертизы, изъятое вещество - это альфа-PVP массой почти 290 г. Были найдены также весы, пакеты zip-lock, изолента, магниты для крепления и принадлежности для употребления наркотиков.

По факту незаконного оборота наркотических веществ, совершенного организованной группой лиц, возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В УВД добавили, что задержанные ранее не были судимы. -0-