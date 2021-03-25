В Гомеле нетрезвая женщина-водитель везла сына в школу

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвая гомельчанка везла ребенка в школу. Ее остановил экипаж БДПС, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Внимание сотрудников БДПС ГАИ УВД облисполкома, которые патрулировали улицы вблизи гимназии №56 Гомеля, привлек автомобиль BМW Х5. За рулем внедорожника была не пристегнутая ремнем безопасности 44-летняя женщина-водитель. "При проверке документов правоохранители предположили, что женщина имеет признаки алкогольного опьянения. С помощью алкотестера провели освидетельствование. В выдыхаемом воздухе было 0,97 промилле алкоголя. На водителя было составлено два административных протокола, автомобиль доставили на охраняемую стоянку", - рассказали в отделении.

В преддверии весенних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции направляют все усилия на сокращение числа ДТП с участием детей. "Не всегда дети страдают по своей вине из-за раннего возраста или невнимательности. Порой недобросовестное и безответственное отношение родителей к соблюдению ПДД приводит к довольно печальным последствиям, особенно когда они садятся за руль в нетрезвом виде, подвергая огромной опасности своего ребенка", - отметили правоохранители. В областной Госавтоинспекции напомнили, что с 1 марта при содержании в выдыхаемом воздухе от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя водителю грозит штраф 100 базовых величин и лишение права управления на три года, а если свыше 0,8 промилле - 200 БВ штрафа и лишение права управления на пять лет.-0-