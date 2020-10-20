В Гомеле нетрезвый бесправник на каршеринговом авто едва не потерял пассажира на ходу

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пьяный водитель-бесправник, управляя авто каршеринга, едва не потерял пассажира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Ранним утром 17 октября наряд ДПС на ул. Хатаевича областного центра обратил внимание на каршеринговый Volkswagen Polo. Водитель легковушки, заметив сотрудников ГАИ, увеличил скорость. "В результате этого на закруглении дороги на ходу открылась передняя пассажирская дверь. Правоохранители решили остановить автомобиль, чтобы установить физическое состояние водителя. При помощи проблесковых маячков красного и синего цвета водителю было подано требование об остановке транспортного средства. Автомобилист проигнорировал его", - рассказали в УГАИ.

Сотрудники милиции связались со службой поддержки каршеринга и сообщили о необходимости остановки машины, чтобы пресечь административное правонарушение и не допустить ДТП. Дистанционно автомобиль был остановлен.

Правонарушителем оказался 19-летний гомельчанин, не имеющий права управления транспортным средством. По данным госавтоинспекторов, молодой человек был за рулем в нетрезвом состоянии. Молодой человек рассказал, что каршеринговый автомобиль арендовала его девушка, а они с другом решили съездить на нем в магазин.

В отношении водителя составлено два административных материала. За езду в состоянии алкогольного опьянения ему грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1БВ равна Br27) с лишением права управления транспортным средством на 3 года, а за езду без прав - штраф от 5 до 20 БВ.-0-