В Гомеле нетрезвый бесправник сбил пешехода, скрываясь с места ДТП

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два ДТП, в одном из которых пострадал пешеход, совершил нетрезвый водитель в Гомеле 25 августа, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 18.00 в дежурную часть ГАИ региона поступила информация, что на пересечении улиц Огоренко-Каменщикова водитель Nissan совершил ДТП и скрылся. Через несколько минут поступило новое сообщение: этот же автомобиль, проезжая на красный сигнал светофора, сбил пешехода. 44-летняя женщина с травмами госпитализирована.

Как выяснили в ГАИ, за рулем был нетрезвый 30-летний водитель, лишенный права управления транспортным средством в 2018 году.-0-