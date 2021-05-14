В Гомеле нетрезвый водитель маршрутки врезался в троллейбус

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель маршрутки совершил ДТП и пытался скрыться, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельской области.

11 мая в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и троллейбуса. "Примерно в 17.30, двигаясь по проспекту Речицкому со стороны Медгородка, 53-летний водитель не рассчитал дистанцию и совершил столкновение с троллейбусом, который на перекрестке ожидал разрешающего зеленого сигнала светофора", - уточнили в ведомстве.

После происшествия водители двух транспортных средств вышли осматривать свои транспортные средства, однако водитель маршрутки, не дождавшись приезда сотрудников ГАИ, покинул место ДТП. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно приняли меры по установлению места нахождения скрывшегося виновника ДТП и задержали его во дворе близлежащего дома.

В ходе разбирательств было установлено, что водитель маршрутки имел явные признаки алкогольного опьянения. Как выяснилось, в этот день он не работал в рейсе. Сам мужчина пояснил, что направлялся в деревню, а в пути следования выпил три бутылочки лекарственного средства "Корвалол".

"В результате освидетельствования у водителя маршрутного такси в выдыхаемом воздухе выявлено 2,2 промилле алкоголя. На него составлены два административных протокола. К счастью, в автомобиле пассажиров не находилось, а в троллейбусе никто из людей не пострадал", - отметили в УВД.-0-

Скриншот из видео УВД Гомельской области