В Гомеле нетрезвый водитель пытался дать взятку госавтоинспектору

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 3 июня примерно в 3.20. Сотрудники ГАИ остановили "Ниссан", за рулем которого находился 31-летний житель областного центра. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения. Инспектор предложил водителю присесть в служебный автомобиль, пройти процедуру освидетельствования, пояснил меру ответственности. Гомельчанин же предложил милиционеру договориться без составления каких-либо протоколов.

"Сотрудник ГАИ пояснил водителю, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, однако водитель не отреагировал и, достав из кошелька деньги, положил их в бардачок служебного автомобиля", - отметили в УГАИ. Реакции не последовало и на повторное предупреждение.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Медицинское освидетельствование показало, что в крови у мужчины содержалось 2,39 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он задержан. Фигуранту может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.-0-