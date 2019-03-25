В Гомеле нетрезвый водитель сбил девушку на переходе и скрылся

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель сбил девушку на переходе в Гомеле и скрылся, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

ДТП произошло вечером 24 марта. "По предварительной информации, водитель 1941 года рождения с признаками алкогольного опьянения на автомобиле "Опель Вектра" двигался по улице Ильича областного центра. В районе пересечения с улицей Разина наехал на девушку-пешехода 1997 года рождения, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказала Наталья Хололеенко.

С травмами пострадавшая была доставлена в больницу.

Водитель с места происшествия скрылся, однако спустя пару минут был задержан сотрудниками ГАИ.

В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения, которые становятся свидетелями ДТП, когда водитель скрывается либо находится в состоянии алкогольного опьянения, записать регистрационный номер его автомобиля и сообщить о случившемся в ГАИ или в любое подразделение милиции по телефону 102.-0-