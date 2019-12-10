В Гомеле нетрезвый водитель угнал машину из сервиса

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель угнал авто из сервиса и стал виновником ДТП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 7 декабря в ГАИ поступило сообщение об аварии на пересечении улиц Б.Хмельницкого-Бочкина. "Наряд ДПС ГАИ оперативно прибыл к месту ДТП и задержал виновника аварии. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Установлено также, что ранее он был лишен права управления за езду в нетрезвом виде", - рассказали в ГАИ. Автомобиль мужчина взял в автосервисе, где работает.

В отношении 33-летнего гомельчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон) УК и составлено 5 административных протоколов. Водитель задержан, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.-0-