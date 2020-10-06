В Гомеле обнаружили коробку с самодельными "ежами" из арматуры

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сотрудники ОМОН обнаружили коробку с самодельными шипами из арматуры, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В полдень 6 октября сотрудники ОМОН патрулировали одну из улиц в центре города и увидели в кустах старую покрышку, прикрытую целлофановым пакетом. В центре покрышки стояла коробка из-под сантехники, перемотанная скотчем строймагазина. Открыв крышку, милиционеры увидели самодельные железные шипы.

"Такие "ежи" обычно используются для разбрасывания на дорогах для остановки автотранспорта. Зачастую подобную заточенную, сваренную арматуру находят у протестных активистов", - отметили в УВД. Например, как у одного из активистов в Мозыре.

По факту обнаружения самодельных стальных "ежей" проводится проверка.-0-