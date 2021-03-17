В Гомеле осудили продавца и покупательницу марихуаны

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на суд области.

На скамье подсудимых оказались 50-летний горожанин и 28-летняя гомельчанка.

По данным суда, в июле 2020 года мужчина приобрел не менее 6,87 г марихуаны, которую незаконно с целью сбыта хранил при себе, дома, перевозил по Гомелю и области. Затем продал наркотик обвиняемой, которая хранила его при себе до задержания.

Доказан еще один эпизод с приобретением мужчиной 7,35 г марихуаны, которую он также реализовал. В конце июля под воздействием наркотиков с целью сбыта он купил не менее 1,6 кг марихуаны. Приобретение он также хранил и перевозил по региону. В суде отметили еще один факт: гомельчанин приобрел и посадил семена конопли.

Приговором суда горожанин признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям. Окончательно мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Женщина признана виновной в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотиков. На основании ч.1 ст.328 УК ей назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-