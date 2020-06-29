В Гомеле пассажир угрожал убийством таксисту за отказ изменить маршрут

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пассажир угрожал убийством таксисту за то, что тот отказался изменить маршрут, сообщили БЕЛТА в МВД.

Вечером 24 июня после застолья 41-летний гомельчанин с супругой должны были уехать домой. По мобильному приложению они заказали такси, но в итоге оба пассажира оказались в Советском РОВД.

Выяснилось, что во время движения мужчина уснул. В это время его супруга попросила водителя заехать в магазин купить корм для животных. Таксист отказал, потому что в заказе указан конкретный маршрут, от которого отклоняться нельзя.

"В ходе спора проснулся гомельчанин и, не разбираясь в ситуации, начал предъявлять претензии. В итоге пара решила аннулировать поездку. Выходя из салона, пассажиры продолжили скандалить. При этом мужчина, закрывая дверь, прищемил себе палец. Это разозлило его еще больше, он набросился на таксиста - стал душить его и угрожать расправой", - рассказали в Советском РОВД Гомеля.

В милицию о ситуации сообщили прохожие. Супругов доставили в райотдел и составили протоколы за мелкое хулиганство. Действия гомельчанина следователи квалифицировали как угрозу убийством и возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а в настоящее время проходит по еще одному уголовному делу как подозреваемый в краже.-0-