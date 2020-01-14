В Гомеле пациент "заминировал" больницу

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экстренные службы и саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД обследовали помещения больницы скорой медицинской помощи в Гомеле из-за сообщения о возможной опасности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел сегодня в 14.48. Оператор службы 101 сообщил в оперативно-дежурную службу УВД о звонке неизвестного мужчины, который сказал, что в хозяйственной части больницы "будет взрыв". По информации правоохранителей, никаких взрывных устройств на месте не было обнаружено.
Сотрудники милиции установили личность звонившего. Им оказался 58-летний пациент этой больницы.
Мужчина задержан, его действиям будет дана правовая оценка.-0-