В Гомеле первоклассница спасла маму при пожаре

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первоклассница спасла мать во время пожара в одной из гомельских квартир на улице Барыкина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире поступило спасателям 9 мая в 22.49. По прибытии подразделения МЧС из окон одной из квартир шел дым.

Тревогу забила дочь хозяйки квартиры - ученица первого класса. "Скорее всего, события развивались следующим образом: в момент происшествия девочка была в другой комнате и, почувствовав запах дыма, забежала в горящее помещение, разбудила спящую на полу мать и выбежала на лестничную клетку", - рассказали в МЧС.

После осмотра специалистами скорой медпомощи девочку госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Хозяйка квартиры сумела потушить пламя до прибытия спасателей.

Огнем повреждено имущество в комнате. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС