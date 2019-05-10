В Гомеле первоклассница спасла маму при пожаре

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первоклассница спасла мать во время пожара в одной из гомельских квартир на улице Барыкина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в квартире поступило спасателям 9 мая в 22.49. По прибытии подразделения МЧС из окон одной из квартир шел дым.
Тревогу забила дочь хозяйки квартиры - ученица первого класса. "Скорее всего, события развивались следующим образом: в момент происшествия девочка была в другой комнате и, почувствовав запах дыма, забежала в горящее помещение, разбудила спящую на полу мать и выбежала на лестничную клетку", - рассказали в МЧС.
После осмотра специалистами скорой медпомощи девочку госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".
Хозяйка квартиры сумела потушить пламя до прибытия спасателей.
Огнем повреждено имущество в комнате. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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