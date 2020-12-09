В Гомеле пешеход выскочил на дорогу и попал под колеса автобуса

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 18-летний пешеход выбежал на дорогу перед близко движущимся городским автобусом, наезда на парня избежать не удалось, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

ДТП случилось 8 декабря примерно в 21.00 на улице Мазурова. 55-летний водитель автобуса МАЗ совершил наезд на 18-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся транспортом. По предварительной информации, парень был в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеход получил травмы, его госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.

Госавтоинспекторы в очередной раз напомнили пешеходам: ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть перед транспортом. "Водитель за одну секунду не сможет остановиться. Переходить дорогу нужно только в установленных для этого местах, а в темное время суток важно обозначить себя световозвращающими элементами", - подчеркнули в УГАИ.

Водителям же рекомендуют сохранять безопасную скорость, а также быть максимально внимательными и не терять бдительности во время движения.-0-