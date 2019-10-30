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30 октября 2019, 11:47

В Гомеле пять человек обвиняются в незаконном обороте наркотиков

Фото из Telegram-канала Следственного комитета
Фото из Telegram-канала Следственного комитета
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Житель Минского района хранил замаскированный под камень гашиш
Минчанин арендовал автомобиль для перевозки крупной партии наркотиков

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пять человек обвиняются в незаконном обороте наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

По версии следствия, в мае текущего года 28-летний мужчина приехал в Гомель после нескольких лет работы во Франции. В неустановленном месте он приобрел не менее 10 таблеток, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество MDMA. Затем перепродал эти таблетки своему приятелю, который приобретенные психотропы перевез в Добрушский район.

По показаниям мужчины и его супруги, оба употребляли наркотики, несмотря на то, что воспитывали двух маленьких детей. Также, по данным следствия, осенью 2018 года мужчина ездил в родную деревню в Добрушском районе, где заготовил около 130 г марихуаны. Часть наркотического средства он оставил на даче, часть хранил по месту жительства в Гомеле, еще часть подарил своему знакомому.

В мае 2019 года мужчина обратился к другому знакомому с просьбой привезти с дачи в Гомель супругу, а также находившегося в том же населенном пункте 30-летнего земляка. При этом мужчина попросил жену взять с собой спрятанные на даче таблетки, а земляка - спрятанную на даче марихуану.

Обвиняемых с поличным задержали сотрудники милиции.

По месту жительства и регистрации фигурантов дела провели обыски, а также допросы, очные ставки. Сотрудники ГКСЭ - химические, биолого-генетические и другие экспертизы.

На основании собранных по делу доказательств следователи предъявили всем пятерым обвинение в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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