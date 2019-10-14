В Гомеле пьяный пассажир такси ударил кулаком в лицо женщину-водителя

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали 46-летнего жителя областного центра, который подозревается в хулиганских действиях в отношении водителя такси, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 13 октября в оперативно-дежурную службу УВД поступило сообщение от водителя такси - 47-летней гомельчанки. Как выяснилось, она приняла заказ от пассажира, однако тот оказался пьяным. "Сев в машину, мужчина стал приставать к водителю. Женщина одернула его и остановила авто возле гипермаркета. Но пассажир схватил ее за шею и ударил кулаком в лицо", - рассказал Виталий Пристромов.

Водитель смогла вырваться и выскочить из салона автомобиля. Злоумышленник скрылся, на его поиски отправился наряд ОМОНа. Вскоре сотрудники нашли мужчину и доставили его в районный отдел внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.-0-