В Гомеле пьяный водитель сбил женщину на переходе

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пьяный водитель сбил женщину-пешехода, она погибла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.49. Водитель 1993 года рождения на "Опеле" ехал по улице Ильича. На пересечении с улицей Ленинградской автомобиль сбил женщину 1965 года рождения. По предварительной информации, пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Медосвидетельствование показало у водителя 1,6 промилле алкоголя в крови.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медицинские работники. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома