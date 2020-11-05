В Гомеле по подозрению в вымогательстве задержали иностранца

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле по подозрению в вымогательстве задержан иностранец, который требовал у земляка деньги и угрожал взорвать его. Об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

На 60-летнего мужчину вышли оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД после обращения к ним 43-летнего гражданина одной из стран Закавказья. Обратившийся рассказал, что вечером 31 октября к нему в машину сел земляк и потребовал $4 тыс. В случае невыполнения условия незваный гость грозился взорвать заявителя и демонстрировал при этом гранату. Мужчина попросил дать ему несколько дней на сбор необходимой суммы.

К дому потерпевшего вымогатель пришел вечером 4 ноября. Здесь его уже ждали оперативники и ОМОН. "Во время задержания мужчине удалось выбросить одну гранату. Еще две "лимонки" и охотничий нож изъяли милиционеры. Взрывоопасные предметы обезвредили саперы", - отметила Ольга Чемоданова.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант водворен в ИВС, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. Со слов подозреваемого, он дважды судим на родине за убийство и покушение на убийство.-0-