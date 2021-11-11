В Гомеле по вине нетрезвого мотоциклиста пострадала девушка: он приговорен к 4,5 года колонии

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД нетрезвым водителем с причинением тяжких телесных повреждений пассажирке. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался ранее не судимый гомельчанин. Инцидент с его участием произошел в конце апреля этого года. Будучи нетрезвым, он ехал с пассажиркой на мотоцикле HONDA СВ 600 F в темное время суток по ул.Хатаевича в Гомеле. "Заблаговременно проинформированный о конфигурации перекрестка дорожными знаками, он проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке. Вел мотоцикл со скоростью не менее 116,4 км/ч, значительно превышающей установленное ограничение для движения в населенных пунктах (60 км/ч). Далее на закруглении дороги не справился с управлением, опрокинулся на проезжей части и наехал на бордюр. В результате ДТП его пассажирка получила тяжкие телесные повреждения", - рассказали в областном суде.

После ДТП мотоциклист бездействовал, не принял меры, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшей, и покинул место происшествия.

Приговором суда мужчина признан виновным. Окончательно ему назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также на 6 лет гомельчанин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств. Он должен выплатить 100 базовых величин штрафа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-