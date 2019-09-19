19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле подросток отравился угарным газом, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сегодня в 04.14 дежурный РОВД Новебелицкого района сообщил в службу спасения о госпитализации мальчика 2007 года рождения в реанимацию областной детской больницы.

Установлено, что 18 сентября около 19.00 в доме по ул. Ильича мужчина топил печь, а в 01.40 его сын проснулся, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Мужчина вывел жену и ребенка на чистый воздух и вызвал скорую помощь. Известно, что дом используется под дачу.

Мальчика с предварительным диагнозом "бытовое отравление угарным газом" госпитализировали.

Предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.-0-