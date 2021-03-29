В Гомеле погиб пенсионер при пожаре в квартире

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в квартире погиб пенсионер, его жене удалось спастись, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о ЧС в пятиэтажке по улице Матросова поступила спасателям ранним утром 28 марта.

Горела двухкомнатная квартира на втором этаже. Хозяин 1947 года рождения, инвалид 1-й группы, проживал с супругой 1945 года рождения, инвалидом 3-й группы. К прибытию спасателей женщина была на лестничной клетке. "Со слов соседей, хозяин характеризовался посредственно. В списках для работы смотровой комиссии жильцы квартиры числились в категории "одиноко проживающих граждан", - уточнили в УМЧС.

После осмотра медиками пенсионерку госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения".

При проведении разведки спасатели в горящей комнате на диване обнаружили обгоревшего хозяина квартиры. Работники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара в комнате повреждено имущество.

Причина пожара устанавливается.-0-