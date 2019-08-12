В Гомеле пока сын катался на каруселях, отец продавал наркотики

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бойцы наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома задержали в областном центре за продажу наркотиков 53-летнего неработающего жителя Мозыря, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Мужчину задержали вечером 7 августа на территории городского парка. Пока его 13-летний сын катался на каруселях, дилер реализовал в пачке из-под сигарет пакет со стимулятором. Экспертиза показала, что изъятый порошок содержит особо опасное психотропное вещество - амфетамин - общей массой 4,2 г. Подростка сотрудники ИДН передали матери.

"Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 г амфетамина", - уточнил Виталий Пристромов.

При обыске по месту жительства мужчины в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков со спрессованным веществом, предположительно, гашишем, которое направлено на экспертизу.

В отношении мозырянина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси.-0-