В Гомеле пока сын катался на каруселях, отец продавал наркотики

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бойцы наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома задержали в областном центре за продажу наркотиков 53-летнего неработающего жителя Мозыря, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Мужчину задержали вечером 7 августа на территории городского парка. Пока его 13-летний сын катался на каруселях, дилер реализовал в пачке из-под сигарет пакет со стимулятором. Экспертиза показала, что изъятый порошок содержит особо опасное психотропное вещество - амфетамин - общей массой 4,2 г. Подростка сотрудники ИДН передали матери.
"Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 г амфетамина", - уточнил Виталий Пристромов.
При обыске по месту жительства мужчины в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков со спрессованным веществом, предположительно, гашишем, которое направлено на экспертизу.
В отношении мозырянина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси.-0-
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