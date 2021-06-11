11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле покупатель распылил перцовый газ в охранника магазина, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Вечером 3 июня компания выпивших людей зашла в продуктовый магазин по ул.Циолковского областного центра. Они сквернословили, толкались, мешали покупателям.

Продавец сделала замечание компании, попросила вести себя прилично. В ответ услышала нелицеприятные вещи. Терпеть хамство женщина не стала и вызвала охранника-контролера. Он попросил компанию покинуть помещение магазина, стал выпроваживать на улицу. В какой-то момент один из мужчин выхватил газовый баллончик и распылил в охранника перцовый газ. После этого сквернословы скрылись.

О произошедшем сообщили в Советский РОВД Гомеля. По адресу оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции, но компании уже не было. Чуть позже к розыску злоумышленника подключились оперативники уголовного розыска и участковый.

Милиционеры изъяли видео с камер наблюдения торгового зала, опросили местных жителей. Вскоре задержали 40-летнего неработающего гомельчанина. У него изъяли баллончик с перцовым газом.

По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.-0-