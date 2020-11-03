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03 ноября 2020, 12:19

В Гомеле повреждены огнем три автомобиля

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля повреждены за минувшие сутки при пожаре в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре автомобиля Rover 416 по ул.Быховской поступило спасателям 2 ноября около 19.00. При возгорании повреждены моторный отсек, краска на капоте и лобовое стекло легковушки 1999 года выпуска. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - механическое разрушение узлов, деталей.

Примерно в 03.10 3 ноября в службу спасения сообщили о пожаре двух легковых автомобилей по ул.Косарева. В результате пожара повреждены моторные отсеки, лакокрасочное покрытие капотов и салоны двух легковушек: BMW 520 (2002 года выпуска) и Volkswagen Passat Б4 (1994 года выпуска). Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС

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