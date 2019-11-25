В Гомеле предприниматель брал предоплату за поставку дверей и не выполнял договор

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК в отношении индивидуального предпринимателя Д.В.Соколова, который занимался поставкой и монтажом дверей, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Мужчина позиционировал себя как успешный предприниматель. Он арендовал офис в центре города, рекламировал услуги на своем сайте, представлялся клиентам как давний партнер крупной известной компании по изготовлению дверей. Гомельчанин заключал с заказчиками договоры на поставку и монтаж межкомнатных, входных дверей на условиях стопроцентной предоплаты и обязался в течение 30 дней оказать услугу.

"Через некоторое время после добросовестной деятельности предприниматель перестал выполнять принятые на себя обязательства. Обвиняемый получал предоплату, а затем под различными предлогами уклонялся от выполнения договора", - проинформировала Мария Кривоногова. В итоге ИП перестал отвечать на многочисленные звонки обманутых клиентов. С марта по июнь этого года правоохранителям поступили заявления от восьми человек.

В настоящее время обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

Сотрудники СК просят всех, кому что-либо известно о местонахождении обвиняемого, а также тех, кто пострадал от его действий, обратиться в Гомельский городской отдел СК (Гомель, ул.Рабочая, 19) или по телефону 8 (0232) 59-57-64.-0-