В Гомеле предприниматель сорвал государственный флаг и выбросил в урну

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле предприниматель сорвал государственный флаг и выбросил его в урну. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 1 ноября в Гомеле к патрульному наряду милиции подошла женщина и передала государственный флаг, пояснив, что нашла его в урне на одной из центральных улиц. Выяснилось, что флаг сорвали со здания на проспекте Ленина. На записи с камеры видеонаблюдения сыщики Центрального РОВД увидели, как мужчина забрался на уличный холодильник и, сломав древко, бросил флаг на асфальт. В последующем правонарушитель выбросил госсимвол в мусорку на улице Крестьянской", - рассказали в МВД.

Личность мужчины установили, однако 46-летний индивидуальный предприниматель из Гомеля отказался проследовать в райотдел милиции. При этом в разговоре с оперативниками он выражался нецензурной бранью и даже пытался сбежать из дома через запасной выход. В итоге горожанина задержали.

Следователи дали правовую оценку действиям гомельчанина и возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом Беларуси. Ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-