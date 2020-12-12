В Гомеле при пожаре хозпостройки погиб мужчина

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горела хозяйственная постройка, погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 11 декабря. "В 19.08 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения по ул.Котовского. На пожаре обнаружен проживавший с разрешения хозяина погибший гражданин 1965 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 20.14 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Бабанова в агрогородке Столбун Ветковского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1937 года рождения, пенсионер.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-