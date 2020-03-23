23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре из студенческого общежития эвакуировали 260 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сегодня около 14.00 в здании общежития ГГУ имени Ф. Скорины по ул. Кирова сработала система автоматической пожарной сигнализации. Сигнал был передан на пульт дежурной службы МЧС.

До прибытия спасателей администрация общежития эвакуировала из здания 260 человек.

Как рассказали в областном управлении, возгорание было в санитарной комнате. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Причина возгорания выясняется.-0-