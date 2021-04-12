В Гомеле при пожаре квартиры спасли двух человек - среди них ребенок

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в квартире 14-этажного дома спасли двух человек - среди них ребенок, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Тревожный сигнал поступил в службу спасения сегодня в 9.11. В момент возникновения пожара в квартире находился ребенок 2010 года рождения, родители были на работе. Мальчик обнаружил возгорание на кухне, самостоятельно покинул квартиру и позвонил в соседнюю. Соседка открыла дверь, увидела задымление на лестничной клетке и вышла с ребенком на улицу.

При проведении разведки сотрудники отделения ПАСО областного управления МЧС из соседней квартиры вынесли на руках девочку 2010 года рождения. Из квартиры на этой же лестничной клетке вывели на свежий воздух парня 1998 года рождения.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил мебель, имущество на кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото МЧС