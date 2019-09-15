В Гомеле при пожаре на территории двух домовладений погиб мужчина

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел сегодня в нескольких постройках на территории двух домовладений по ул.Чкалова и Лермонтова в Гомеле, во время которого погиб мужчина. Об этом сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 00.51.

Когда пожарные прибыли на место, происходило открытое горение нескольких строений на территории двух соседних домовладений. Так, на участке по ул. Чкалова горели нежилой частично разобранный дом и хозяйственная постройка. По словам соседей, в данном домовладении никто не проживает, здания определены под снос, жильцы расселены. А на соседнем участке по ул. Лермонтова горели кровля гаража и двухквартирного дома, который также планируется под снос. Жильцов квартиры №1 уже расселили, в квартире №2 проживал мужчина 1960 года рождения совместно с супругой. На момент прибытия подразделений МЧС женщина находилась на улице, хозяин жилья был в командировке.

Пожар локализовали и ликвидировали. Огнем повреждены кровля дома, кровля и имущество в гараже на участке по ул. Лермонтова. На участке по ул. Чкалова сгорели кровля нежилого дома и хозяйственной постройки, уничтожено 7 кв.м потолочного перекрытия, имущество в доме.

При проведении работ по разборке и проливке строительных конструкций в нежилом доме по ул. Чкалова спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Он лежал под обрушившимися элементами строительных конструкций. Личность устанавливают.

Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-