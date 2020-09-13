В Гомеле при пожаре погиб мужчина

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре погиб 55-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме по улице Максима Горького областного центра в службу спасения поступило сегодня около 4 часов утра.

Один из жильцов почувствовал запах дыма из соседней квартиры. На полу в комнате он обнаружил хозяина задымленного жилища в бессознательном состоянии и вынес его на улицу. Медики констатировали смерть 55-летнего мужчины. Известно, что он нигде не работал, жил один, курил.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС