5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре спасли двух мужчин, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Пожар произошел 4 декабря в пятиэтажке на проспекте Октября. "Когда к месту вызова прибыли спасатели, в квартире на первом этаже наблюдалось задымление. В горящей комнате на полу в бессознательном состоянии обнаружили хозяина квартиры. Его вынесли на свежий воздух. Спасли и знакомого хозяина, который тоже находился в квартире. Мужчин передали медикам скорой помощи. Их доставили в больницу. У обоих отравление продуктами горения, а у второго еще и ожоги", - рассказали в МЧС.

Пожар локализован и ликвидирован, эвакуация соседей не понадобилась. Огнем повреждены вещи в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении или зажигании свечи.

Кроме того, в Краснополье (Могилевская область) на пожаре спасли 90-летнюю женщину. "Пожар в доме пенсионерки произошел днем 4 декабря. Спасатели прибыли на место вызова уже через две минуты после сообщения о возгорании. Дом горел, возникло плотное задымление. Хозяйку дома обнаружили на полу в веранде. Женщину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Ее госпитализировали с ожогом спины и отравлением продуктами горения", - отметили в ведомстве. Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание. Огнем повреждены 30 кв.м стены и потолка, а также имущество в доме. Основная версия о причинах пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

"Будьте осторожны при использовании печного отопления. Правила безопасности и тест ищите в разделе "Будь готов!" и мобильном приложении МЧС. Смотрите также наш лайфхак "БезОпасная печь", - рекомендуют в МЧС.-0-