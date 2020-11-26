В Гомеле при пожаре в многоэтажке эвакуировали 25 человек

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в гомельской многоэтажке работники МЧС спасли пенсионера и эвакуировали 25 человек, включая пятерых детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в доме по ул.Черниговской поступило спасателям 25 ноября в 19.53.

Работники МЧС обнаружили и спасли хозяина квартиры 1950 года рождения. Пенсионер лежал без сознания на полу в дверях между комнатой и коридором. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи. После реанимационных мероприятий пострадавший пришел в сознание. С предварительным диагнозом "термические ожоги, термоингаляционная травма" его госпитализировали.

Эвакуированные жильцы в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели потушили пожар. Огонь повредил мебель и вещи в комнате, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-