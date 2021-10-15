В Гомеле при пожаре в многоэтажке сотрудники МЧС спасли пенсионерку

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в многоэтажке спасли пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире на ул.Международной гомельским спасателям поступило 15 октября в 11.35. Подразделения МЧС направились к месту происшествия. Из окна однокомнатной квартиры, расположенной на втором этаже 9-этажного дома, шел дым.

Выяснилось, что пенсионерка, хозяйка квартиры, проживает одна. В комнате спасатели обнаружили женщину и вывели ее на свежий воздух. С предварительным диагнозом "термические ожоги, отравление продуктами горения" пенсионерка госпитализирована.

Пожар ликвидирован спасателями в 11.45. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-