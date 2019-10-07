В Гомеле при пожаре в общежитии эвакуировали 10 человек

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в общежитии спасен мужчина, 10 человек эвакуированы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о сработавшей пожарной автоматике в общежитии на улице Царикова областного центра поступила спасателям 6 октября в 20.31.
Горели постельные принадлежности в комнате на девятом этаже. На полу лежал хозяин комнаты. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчину с ожогами госпитализировали.
С задымленного этажа работники МЧС эвакуировали 10 человек. По данным спасателей, они не пострадали.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены постельные принадлежности в комнате. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-