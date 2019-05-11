В Гомеле при пожаре в общежитии эвакуированы 35 человек

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в общежитии спасены 4 человека, еще 35, в том числе 5 детей, - эвакуированы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Информация о том, что из окна общежития по улице Советской идет дым, в службу 101 поступила 10 мая в 16.37. В одном из блоков на 11-м этаже было сильное задымление. Хозяйка горящей комнаты в это время находилась в коридоре. Как выяснилось, ее ребенок 2014 года рождения на момент ЧП был у бабушки. Хозяйку, а также еще одну девушку, обнаруженную на этом этаже, госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В коридоре горящего этажа звено газодымозащитной службы обнаружило и спасло еще двух человек, которые в госпитализации не нуждались.

Самостоятельно с горящего и близлежащих этажей эвакуировались 35 человек.

В результате происшествия огнем уничтожены и повреждены вещи в двух комнатах. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС