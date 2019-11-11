В Гомеле при пожаре в высотке эвакуировали 5 человек

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в высотке эвакуированы 5 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире кирпичной многоэтажки по ул. Косарева,17 поступило в службу спасения сегодня в 02.00. По прибытии спасателей густой черный дым шел из окна комнаты на 15-м этаже.

Работники МЧС из коридора 15-го этажа эвакуировали жильцов горящей квартиры, которые, почувствовав запах дыма, вышли в коридор и двигались к незадымляемой лестничной клетке. Из квартир на 16-м этаже также эвакуированы 3 человека. "Жильцов осмотрели работники скорой медицинской помощи и медицинской службы ПАСО ГОУ. Состояние у всех удовлетворительное, в медицинской помощи никто не нуждается", - рассказали в областном управлении.

Хозяин горевшей квартиры 1998 года рождения проживает с супругой 1997 года рождения. АПИ в помещениях не установлен. Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество, холодильник, вещи б/у в кухне, закопчены стены, потолок в квартире.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание холодильника).-0-