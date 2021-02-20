20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"19 февраля в 15.49 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по пр.Октября в Гомеле. Во время разбирательства установлено, что на полу в кухне деревянного дома обнаружено обгоревшее тело хозяина дома 1984 года рождения, имеются прогар деревянного пола на площади 2 кв.м и следы горения одежды", - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

Подразделения МЧС не привлекались. Все обстоятельства произошедшего будут установлены при проведении проверки сотрудниками Следственного комитета.-0-