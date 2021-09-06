В Гомеле при разрушении качелей пострадал ребенок. Суд взыскал с предприятия Br10 тыс.

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля взыскал с предприятия денежную компенсацию морального вреда, причиненного жизни и здоровью ребенку, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

В мае 2020 года мальчик 2013 года рождения качался на качелях во дворе дома. В какой-то момент разрушилась их конструкция и ребенок получил травму - перелом большеберцовой кости и другие повреждения. "Причиной падения стало то, что во время катания на несовершеннолетнего упала несущая перекладина подвесной части качелей. По данному факту была проведена проверка, в материалах которой содержатся сведения, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками ГП "Железнодорожное" по обеспечению безопасности игрового оборудования, что стало причиной получения несовершеннолетним телесных повреждений", - уточнили в суде.

Отец пострадавшего мальчика подал иск о взыскании денежной компенсации морального вреда в интересах ребенка. "Мужчина указал, что в момент получения травмы и долгое время после нее его ребенок испытывал физическую боль. В психологическом плане у сына остался страх, связанный с возможной ненадежностью конструкций на игровых площадках. Поэтому он просил суд взыскать в его пользу денежную компенсацию морального вреда, причиненного жизни и здоровью ребенка, в размере Br50 тыс.", - рассказали в суде.

Решением суда Железнодорожного района Гомеля исковые требования истца удовлетворены частично. В пользу истца взыскано в счет компенсации морального вреда Br10 тыс., а также в доход государства пошлина - Br87. По делу судом вынесено частное определение в адрес генерального директора КПУП "Гомельское городское ЖКХ" о допущенных нарушениях ГП "Железнодорожное".

Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда, проверив в апелляционном порядке законность и обоснованность решения районного суда по жалобе ответчика ГП "Железнодорожное", решение суда первой инстанции оставила без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.-0-