В Гомеле при столкновении с "газелью" погиб мотоциклист

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 27-летний мотоциклист погиб при столкновении с "газелью", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельное ДТП произошло 14 июня около 4.00 на автодороге Гомель - Хутор. Байкер на "Сузуки" столкнулся с "газелью", которая двигалась в попутном направлении.
От полученных в аварии травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Правоохранители проводят проверку.-0-
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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