В Гомеле при столкновении с "газелью" погиб мотоциклист

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 27-летний мотоциклист погиб при столкновении с "газелью", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло 14 июня около 4.00 на автодороге Гомель - Хутор. Байкер на "Сузуки" столкнулся с "газелью", которая двигалась в попутном направлении.

От полученных в аварии травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Правоохранители проводят проверку.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома